Экономист назвал условия спада цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вслед за снижением платежеспособности россиян опустятся и цены на продукты в магазинах. Такое заявление сделал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов в беседе с News.ru.
"Цены начнут падать тогда, когда розница не сможет продавать их по повышенным ценам. То есть платежеспособность населения снизится, уже снижается, поэтому задирать цены им не выгодно", – сказал Смирнов.
Что касается овощей и фруктов, цены на них должны снизиться с наступлением летнего сезона. После Пасхи могут подешеветь яйца, выразил уверенность эксперт.
По мнению экономиста, геополитика также сказывается на формировании цен на продукты. Если обстановка в мире стабилизируется, стоимость продовольственных товаров начнет снижаться.
В прошлом году прокуроры России в два раза чаще обнаруживали факты необоснованного роста цен на продукты и другие товары первой необходимости. Число выявленных нарушений в сфере ценообразования выросло с 1 129 до 2 295.
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