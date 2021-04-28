Экономист назвал условия спада цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вслед за снижением платежеспособности россиян опустятся и цены на продукты в магазинах. Такое заявление сделал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов в беседе с News.ru.

"Цены начнут падать тогда, когда розница не сможет продавать их по повышенным ценам. То есть платежеспособность населения снизится, уже снижается, поэтому задирать цены им не выгодно", – сказал Смирнов.

Что касается овощей и фруктов, цены на них должны снизиться с наступлением летнего сезона. После Пасхи могут подешеветь яйца, выразил уверенность эксперт.

По мнению экономиста, геополитика также сказывается на формировании цен на продукты. Если обстановка в мире стабилизируется, стоимость продовольственных товаров начнет снижаться.

В прошлом году прокуроры России в два раза чаще обнаруживали факты необоснованного роста цен на продукты и другие товары первой необходимости. Число выявленных нарушений в сфере ценообразования выросло с 1 129 до 2 295.