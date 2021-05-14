Названы продукты, которые максимально подорожали за апрель

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Специалисты рассказали, что за апрель цены на продукты в несетевой рознице в РФ увеличились на 0,67%. Больше всего подорожали майонез, сосиски и сардельки, сообщает РИА Новости.

За месяц цена майонеза увеличилась на 4,6%, за год – на 17%. По сравнению с мартом в апреле сосиски, сардельки и колбаски в среднем стали дороже на 3%, а за год – на 4%.

Сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а также готовые консервированные блюда выросли в цене за данный период на 2%. На 1% подорожали выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин.

Однако в несетевых магазинах в ряде категорий средние цены немного упали. К примеру, на 2% подешевела сметана, зефир и пастила – более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса – на 0,4%, каши – на 0,3%.

Ранее кабмин заявил, что ситуация с ценами на продукты в РФ стабилизируется, но яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар еще требуют особого внимания.