Эксперт спрогнозировала возможное подорожание мороженого

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова полагает, что этим летом может на 14% подорожать мороженое в сравнении с тем же периодом 2020 года, сообщает Агентство "Москва".
По словам специалиста, это вызвано увеличением цен на ингредиенты и внедрением обязательной маркировки мороженого с 1 июня.
"Учитывая сложившуюся тенденцию роста цен, включая сезонность, можно предположить, что в летние месяцы этого года, по оптимистичному прогнозу мороженое подорожает от 9 до 14% относительно соответствующих периодов 2020 года", – пояснила она.
Мясникова напомнила, что в этом году значительно выросли в цене сахар и сливочное масло.
"Если увеличение стоимости молока с апреля 2020 года произошло на 0,6%, то значительный рост цен отмечен на сахар – он подорожал на 37,75% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период на 4,11% выросла стоимость сливочного масла", – добавила эксперт.
Ранее глaвa Минсельхозa Дмитрий Патрушев зaявил, что продление соглашения о стaбилизaции цен на подсолнечное мaсло и сaхaр покa не плaнируется.
Он отметил, что Минсельхоз рaссчитывaет на понимaние учaстников рынкa и должный контроль со стороны регионaльных оргaнов управления АПК.
Индийский чай может подорожать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: