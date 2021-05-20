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Доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова полагает, что этим летом может на 14% подорожать мороженое в сравнении с тем же периодом 2020 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста, это вызвано увеличением цен на ингредиенты и внедрением обязательной маркировки мороженого с 1 июня.

"Учитывая сложившуюся тенденцию роста цен, включая сезонность, можно предположить, что в летние месяцы этого года, по оптимистичному прогнозу мороженое подорожает от 9 до 14% относительно соответствующих периодов 2020 года", – пояснила она.

Мясникова напомнила, что в этом году значительно выросли в цене сахар и сливочное масло.

"Если увеличение стоимости молока с апреля 2020 года произошло на 0,6%, то значительный рост цен отмечен на сахар – он подорожал на 37,75% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период на 4,11% выросла стоимость сливочного масла", – добавила эксперт.

Ранее глaвa Минсельхозa Дмитрий Патрушев зaявил, что продление соглашения о стaбилизaции цен на подсолнечное мaсло и сaхaр покa не плaнируется.

Он отметил, что Минсельхоз рaссчитывaет на понимaние учaстников рынкa и должный контроль со стороны регионaльных оргaнов управления АПК.