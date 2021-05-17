Эксперт ОНФ заявил о стабилизации цен на сахар

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Эксперт тематической площадки ОНФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", заместитель председателя "Партии роста" Сергей Демин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал о стабилизации цен на сахар.
"Тенденция, которая на сегодняшний день есть, – это достаточная стабилизация цен. Опасаться того, что не хватит сахара людям, когда урожай нужно будет собирать, нет таких опасений", – отметил Демин.
Он также уточнил, что регулирование рынка стало крайней мерой, которую необходимо было принять.
Демин высказался и в сторону предложения Валентины Матвиенко указывать себестоимость продукта на его упаковке.
"Я с уважением отношусь к Матвиенко, но выхваченные из контекста какие-то заявления никакой роли не играют. Такая инициатива вредит рынку, потому что невозможно понять цену. В разных климатических зонах себестоимость разная", – рассказал он Радио КП.
Ранее в Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на сахар. Отмечается, что в дальнейшем на стабилизацию цен на сахар повлияет квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой.
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