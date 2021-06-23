В России подорожали масло, гречка и сахар

Фото: depositphotos/elenathewise

Темп повышения цен на сахар и подсолнечное масло упал по сравнению с прошлой неделей, подорожание гречки, напротив, ускорилось. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, цены на сахар выросли на 0,12%, причем в 23 регионах рост составил 0,1–0,9%, в восьми – 1–3,5%. С 8 по 15 июня рост стоимости сахара отмечался на уровне 0,32%. С начала года продукт подорожал на 2,54%.

"В 32 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1–1,3%", – говорится в сообщении.

Подсолнечное масло, в свою очередь, подорожало на 0,1% (0,11% на прошлой неделе и 5,02% с начала года).

"В 25 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1–0,9%, в восьми субъектах – на 1–2,8%. В 34 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1–1%, в четырех субъектах – на 1,1–1,7%", – указано в материале.

Гречка успела подорожать на 0,51% (0,33% на прошлой неделе, 8,98% с начала года).

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь – на 10,8%, картофель – на 6,8%, капусту белокочанную – на 4,6%, яблоки – на 0,6%, лук репчатый – на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6%, помидоры – на 4,5%", – отмечает Росстат.

С начала 2021 года морковь в России подорожала в 2,2 раза (124,55%), картофель – на 94,42%, капуста – на 75,33%, лук – на 40,89%, яблоки – на 7,87%. Подешевели лишь огурцы (29,3%) и помидоры (15,1%).

Куриное мясо прибавило в цене 0,05% (0,02% на прошлой неделе, 14,97% с начала года), причем в 31 регионе России стоимость выросла на 0,1–0,9%, в восьми – на 1–2,4%.

"В 14 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1–0,9%, в пяти субъектах – на 1–2,1%", – уточняет Росстат.

Ранее в Генпрокуратуре выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты в ряде регионов России. Речь шла об овощах, в числе которых морковь, картофель, белокочанная капуста, а также репчатый лук.

