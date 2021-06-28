Названы товары, которые москвичи покупают в жару чаще всего

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Москвичи во время летней жары чаще всего покупают летние товары и морепродукты. Соответствующее исследование провела торговая сеть "Перекресток".
В частности, с 19 по 22 июня спрос на охлажденную рыбу вырос на 188,7% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе. Также горожане на 62,2% больше заказывали мороженого.
Прирост был зафиксирован и среди фруктов и овощей. Например, продажи плоских персиков выросли на 1 231% , авокадо – на 948,3%, бананов – на 353%, черешни – на 220%, а клубники – на 189%.
Потребление кваса и тоника выросло на 51,1%, соков и нектаров – на 8,5%, безалкогольного пива – на 213,3%.
"Широкий ассортимент онлайн-гипермаркета позволяет удовлетворить спрос в любое время, вне зависимости от погоды за окном. Летом традиционно в приоритете остаются продукты из категории фреш, в первую очередь ягоды и фрукты. И здесь мы обладаем большой экспертизой в части правильной доставки и хранения, чтобы сохранять все полезные свойства продуктов и их свежесть", – поделился управляющий директор Vprok.ru Перекресток Леонид Довладбегян.
Он подчеркнул, что условия хранения продуктов в жару тщательно контролируются.
Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова объяснила, что употребление горячего кофе в жару допустимо при соблюдении некоторых правил предосторожности. По ее словам, кофе ведет к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды.
"Доктор 24": охлаждаемся во время жары
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