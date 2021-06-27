Синоптики рассказали, когда в Москве спадет жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жара в Москве спадет ко вторнику, 29 июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, в понедельник еще ожидаются высокие температуры – до плюс 33 градусов. После температура начнет снижаться до 23–25 градусов тепла, в некоторые дни пройдут кратковременные дожди с грозами.

Синенков уточнил, что в понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди с грозами, в среду, четверг и пятницу будет без существенных осадков, а в субботу снова ожидаются дожди и грозы.

В субботу, 26 июня, в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Днем температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что по всей России в начале июля температура будет выше климатической нормы.

По его словам, очаги максимального тепла ожидаются в Поволжье, на Урале и в Якутии. В этих регионах температура воздуха будет выше климатической нормы на 4–8 градусов. Чуть ниже нормы температура ожидается только на западе Красноярского края, на один градус.