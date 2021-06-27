Синоптик предупредил об аномально теплой погоде по всей России в начале июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По всей России в начале июля температура будет выше климатической нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, очаги максимального тепла ожидаются в Поволжье, на Урале и в Якутии. В этих регионах температура воздуха будет выше климатической нормы на 4–8 градусов. Чуть ниже нормы температура ожидается только на западе Красноярского края, на один градус.
"Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. <...> Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
В субботу, 26 июня, в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Днем температура воздуха достигла 32,6 градуса Цельсия. 22, 23 и 24 июня были зафиксированы температурные рекорды для данных дней (31,9, 34,8 и 33,8 градуса соответственно). Также 23 числа был установлен абсолютный рекорд для температуры в июне.
Москвичей предупредили о возможном новом температурном рекорде
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