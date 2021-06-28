Кардиолог объяснила, как правильно пить кофе в жару

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Употребление горячего кофе в жару допустимо при соблюдении некоторых правил предосторожности, рассказала врач-кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.
"Употреблять кофе в жару можно, но аккуратно. Все дело в том, что кофе обладает мочегонным действием, а нам в жару особенно важно сохранять водный баланс организма. Кофе ведет к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды", – заявила она.
Также Хачирова посоветовала в жаркую погоду с осторожностью относиться к различным кофейным коктейлям наподобие эспрессо с апельсиновым соком или энергетическим напитком, поскольку они оказывают значительную нагрузку на сердце.
"Сочетание кофе с соком не вредно, но нужно помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения. Кофе и энергетик – это дополнительная нагрузка на сердце, а в жару сердце у нас и так работает в несколько напряженном режиме, это может вызвать нежелательные последствия для организма", – отметила Хачирова.
Врач пояснила, что для определения допустимого количества употребления кофе следует ориентироваться на личные ощущения. Если очередная чашка вызывает тревожность, беспокойство и тахикардию, значит, пора остановиться.
Ранее британские медики выяснили, что употребление 3–4 чашек кофе в день снижает риск развития хронических болезней печени на 20%. У любителей кофе на 49% ниже риск смерти от таких болезней. Это было зафиксировано при раздельном рассмотрении растворимого кофе, молотого и кофе без кофеина.
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