Эксперты назвали опасные для мозга продукты

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Фаст-фуд и жареная пища вошли в число продуктов, представляющих опасность для головного мозга. В них содержится большое количество трансжиров, которые снижают активность, утверждают британские эксперты, составившие соответствующий список, передает ИноСМИ.

Отмечается, что вредными являются также консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, присутствующие в колбасах, мясных продуктах, сыре. Уточняется, что они способны повреждать кровеносные сосуды и вызывать воспаления в головном мозге.

В список также вошли газированные напитки, сладости и выпечка. Их ежедневное потребление рекомендовано сократить. Отмечается, что данные продукты не только вызывают воспаление, но и повреждают клетки. Помимо этого, с осторожностью исследователи призывают употреблять острую пищу и специи, поскольку содержащийся в них капсаицин может негативно влиять на память.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины. По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.