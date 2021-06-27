Названы продукты, которые можно есть после истечения срока годности

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Организация потребителей Испании назвала 15 продуктов, которые можно употреблять в пищу после истечения срока годности.
В список вошли: вяленые колбаса и сыр, чипсы, сухофрукты, хлеб для тостов, йогурты, варенье, консервированные томаты, макароны и рис, бобовые, печенье, супы быстрого приготовления, а также алкогольные и прохладительные напитки. Об этом сообщает издание Vanguardia.
Эксперты подчеркнули, что важно различать срок потребления и минимальный срок годности. Первый указывается для скоропортящихся продуктов, таких как рыба или сырое мясо. Второй – показывает, что продукт потерял органолептические качества, но все еще безопасен.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал каждый день употреблять в пищу две-четыре порции молочных продуктов. Сама порция состоит из стакана кефира, молока или ряженки, 25–75 граммов сыра или 50–70 граммов творога. Специалисты подчеркивают, что молоко является универсальным продуктом питания, который способствует нормализации минерального обмена в костной ткани, а также снижению риска развития остеопороза и переломов.
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