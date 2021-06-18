Диетолог объяснила, какое мясо нельзя употреблять в жару

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Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как питаться в жаркую погоду без риска для здоровья.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о рекордной жаре в конце первого летнего месяца. Ее пик ожидается 23 июня: в этот день воздух в столице может прогреться до +35 градусов, заявил он.
По словам диетолога, в такую погоду не рекомендуется употреблять "согревающую" еду. К ней, например, относятся мясо и жирные бульоны.
Из мяса в жару Соломатина рекомендовала употреблять курицу или кролика. Эти виды перевариваются в желудке гораздо быстрее, отметила она.
"В жаркую погоду пища должна быть легкой. Само питание нужно сделать частым и дробным. А основные приемы пищи сместить на время до и после наступления жары. А в традиционное время обеда, в 12–13 часов, лучше употреблять овощные супы, салаты или запеканки", – советует Соломатина.
Тем, кто привык на обед употреблять и первое и второе блюдо, диетолог посоветовала правильно подходить к выбору еды.
"При этом важно помнить: жара на улице не означает, что человек на ней постоянно находится. К примеру, пришел сотрудник рано утром в офис и до вечера сел под кондиционер. Тогда с его пищеварением ничего не произойдет", – добавила собеседница Москвы 24.
Чтобы избежать перегрева в жаркую погоду, блюда в течение дня должны быть насыщены жидкостью, продолжает Соломатина. Поэтому в рацион эксперт рекомендует добавить овощи, фрукты и ягоды. При этом необходимо каждые 20–30 минут делать по паре глотков воды, резюмировала специалист.
Ранее диетологи рассказали, какие продукты лучше не добавлять в окрошку. Эксперты советуют не употреблять блюдо на квасе людям с проблемами пищеварительной системы и исключить из рецепта острые специи.
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