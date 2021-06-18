Диетолог объяснила, какое мясо нельзя употреблять в жару

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Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как питаться в жаркую погоду без риска для здоровья.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о рекордной жаре в конце первого летнего месяца. Ее пик ожидается 23 июня: в этот день воздух в столице может прогреться до +35 градусов, заявил он.

По словам диетолога, в такую погоду не рекомендуется употреблять "согревающую" еду. К ней, например, относятся мясо и жирные бульоны.





Елена Соломатина диетолог При этом все зависит от вида мяса. Если это говядина, баранина, свинина, они долго лежат в желудке и долго перевариваются. Соответственно, долго идет выделение тепла. Это может приводить к неважному самочувствию.

Из мяса в жару Соломатина рекомендовала употреблять курицу или кролика. Эти виды перевариваются в желудке гораздо быстрее, отметила она.

"В жаркую погоду пища должна быть легкой. Само питание нужно сделать частым и дробным. А основные приемы пищи сместить на время до и после наступления жары. А в традиционное время обеда, в 12–13 часов, лучше употреблять овощные супы, салаты или запеканки", – советует Соломатина.

Тем, кто привык на обед употреблять и первое и второе блюдо, диетолог посоветовала правильно подходить к выбору еды.





Елена Соломатина диетолог Если на первое вы берете, скажем, окрошку, а на второе – тушеные овощи и рыбу, то это приемлемый вариант. Однако здесь тоже все зависит от количества съеденного. С другой стороны, если мы на первое едим борщ, а на второе – картошку с мясом, можно спровоцировать перегрев организма.

"При этом важно помнить: жара на улице не означает, что человек на ней постоянно находится. К примеру, пришел сотрудник рано утром в офис и до вечера сел под кондиционер. Тогда с его пищеварением ничего не произойдет", – добавила собеседница Москвы 24.

Чтобы избежать перегрева в жаркую погоду, блюда в течение дня должны быть насыщены жидкостью, продолжает Соломатина. Поэтому в рацион эксперт рекомендует добавить овощи, фрукты и ягоды. При этом необходимо каждые 20–30 минут делать по паре глотков воды, резюмировала специалист.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты лучше не добавлять в окрошку. Эксперты советуют не употреблять блюдо на квасе людям с проблемами пищеварительной системы и исключить из рецепта острые специи.