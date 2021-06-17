Москвичей предупредили о рекордной жаре в конце июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 23 июня, в Москве ожидается до +35 градусов, может быть побит рекорд не только дня, но и месяца. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С сегодняшнего дня начинается генеральное наступление лета по всем фронтам в Центральной России, да и в большей части Европейской России. К нам смещается скандинавский антициклон, центр которого окажется уже завтра в аккурат над столицей. Это значит погода миллион на миллион: ясное небо, ни облачка, прогрев начнется мощнейший", – сказал специалист.

Он отметил, что ближайшей ночью температура опустится до +12...+14 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +26...+28 градусов. В субботу будет еще теплее. Ночные температуры будут около +14...+16 градусов, дневные – около +28...+30 градусов.

Жарче станет в воскресенье, когда столбики термометров достигнут отметки +31 градус. Ночью температура не опустится ниже +15 градусов.

На следующей неделе в понедельник ожидается до +32 градусов, во вторник – до +34 градусов.

"И в среду мы достигнем пика: ночью +19...+21, днем будет около +33...+35 градусов. Для Москвы норма июня составляет +21,7 градуса", – подчеркнул Тишковец.

Синоптик выразил уверенность, что 22 и 23 июня в Москве будет побито сразу два рекорда. Так, самым жарким считается 22 июня 1917 года, когда воздух прогрелся до 31,8 градуса. В то же время 23 июня 1948 года столбики термометров показывали 33,6 градуса.

"Кроме того, возможно, что 23 июня мы будем с претензией на общий рекорд июня по максимальной температуре, сейчас он составляет +34,7 и установлен в 1901 году", – сообщил эксперт.

Он добавил, что при такой погоде велик риск возникновения пожаров.

Тишковец отметил, что зной в Москве продержится минимум ближайшие шесть дней, а во второй половине следующей недели могут начаться освежающие грозовые дожди.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева организма в жаркую погоду. Так, рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении нужно его проветривать.

Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что в жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться. Поэтому для сохранения баланса влаги в жаркие дни ее нужно обязательно пить и брать с собой при выходе из дома.

