Москвичам пообещали "безумную жару" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В выходные в Москве ожидается до 31 градуса тепла. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, в городе установится безумная жара, не исключены и новые рекорды, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, с пятницы температура начнет быстро расти. В этот день ожидается плюс 23–28 градусов.

"По погоде на выходные, нас ожидает безумно жаркое лето. В выходные нас ожидают дневные температуры на уровне 25–31 градуса, а в воскресенье местами может даже выше 30. Теплее станут и ночи. Если предстоящие две ночи (будут. – Прим. ред.) на уровне плюс 8–13 градусов, то затем ночами станет даже жарко – до 13–18 градусов", – рассказала Волосюк.

Специалист добавила, что температурный режим в городе будет на 4–6 градусов выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве.

Согласно прогнозам, 16 июня вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. В черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. Данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.