В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жару

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева организма в жаркую погоду. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении нужно его проветривать. Собираясь на улицу, специалисты рекомендуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно носить головной убор.

В жару лучше отказаться от жирной пищи, есть больше фруктов и овощей, а потребление мяса рекомендуется свести к минимуму, его лучше заменить рыбой или морепродуктами.

Также в ведомстве посоветовали употреблять большое количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания организма. Стоит отказаться от газированных напитков и алкоголя. Для соблюдения питьевого режима нужно выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки.

В течение дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Купаться на открытом воздухе можно только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей.

Ранее жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Сообщалось, что температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.

Позднее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предположил, что жара в Центральной России может побить рекорд времен Октябрьской революции. Эксперт отмечал, что на следующей неделе зной усилится до 30–33 градусов.