Врач рассказала, сколько нужно пить воды в жару

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, сколько нужно пить воды утром и в течение дня при жаркой погоде.

В Москве в предстоящие выходные воздух может прогреться выше 30 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос". В субботу днем ожидается плюс 25–30 градусов. В воскресенье столбики термометров могут подняться до 32 градусов. Это означает, что может быть обновлен температурный рекорд для 20 июня, который держится с 1956 года и составляет 31,1 градуса.

Чернышова рекомендует начинать день со стакана воды, особенно в период жары. "Пить воду с утра – хорошая привычка. Стакана воды достаточно. Натощак, после пробуждения. Чаще всего мы рекомендуем пить теплую воду, она лучше всего усваивается и быстрее приносит результат", – подчеркнула врач.

По словам специалиста, в жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться. Поэтому для сохранения баланса влаги в жаркие дни ее нужно обязательно пить и брать с собой при выходе из дома.





Надежда Чернышова врач-терапевт Возьмите себе за правило выходить из дома с бутылочкой в сумке, она должна быть под рукой. Лучше всего пить обычную питьевую воду, негазированную и несладкую, без любых добавок. Она лучше всего утоляет жажду.

Чтобы понять, сколько воды нужно пить, врач советует ориентироваться на свое самочувствие. "Если есть хоть малейший намек на жажду, нужно сразу сделать несколько глотков воды, не дожидаясь, когда она станет отчетливой", – говорит Чернышова.

Врач подчеркнула, что нужное количество воды во многом зависит от пола, возраста и состояния здоровья человека, однако самый надежный критерий – самочувствие.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если жаркая сухая погода, то воды может быть больше. В жаркий влажный день воды можно пить чуть меньше, потому что она не так быстро будет испаряться. Также объем воды сильно зависит от массы тела человека. Чем человек крупнее, тем больше ему нужно выпивать воды.

Особенно нуждаются в воде дети, отметила врач. Дело в том, что у них активный обмен веществ, они более подвижны и энергичны. Поэтому им необходимо вовремя восполнять воду в организме, указала специалист.

Внимательно нужно отнестись к водному балансу и пожилым людям. "Есть люди, которым нужно пить очень аккуратно, иначе это может закончиться отеками. Как правило, это люди, страдающими хроническими сердечными заболеваниями или почечными. Они о своем диагнозе знают и могут с врачом посоветоваться, сколько им пить воды", – рассказала Чернышова.

Кроме того, в жаркую погоду врач советует носить головные уборы и дышащую одежду, желательно из натуральных тканей и светлых оттенков. Лучше избегать темной, синтетической и сдавливающей одежды, отметила специалист. Если вы почувствовали слабость и головную боль на жаре, это может быть признаком обезвоживания. В таких случаях Чернышова рекомендует уйти в тень и пить как можно больше воды.