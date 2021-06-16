В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва гаджетов из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Роскачестве объяснили, как избежать перегрева и взрыва телефонов, ноутбуков и других гаджетов в жару, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперты советуют не выходить с техникой под прямые солнечные лучи и проверять систему охлаждения. В ведомстве напомнили, что современное оборудование выдерживает нагревание ядра до 100 градусов, однако не стоит доводить до такой температуры технику.

"Хотя портативный компьютер, скорее всего, не сгорит, а просто отключится по достижении критической температуры, таким образом можно потерять несохраненные данные. Да и на здоровье компонентов устройства в долгосрочной перспективе это влияет негативно", – рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Понять о скором перегреве можно по шуму из корпуса ноутбука. По словам специалиста, это может говорить о загрязненной системе охлаждения. Также сигналом может стать долгий отклик на команды, высокая температура устройства, внезапное отключение и быстрый разряд батареи.

В связи с этим не стоит оставлять технику в автомобиле или работать на солнце. Также важно следить, чтобы в ноутбук не попал песок. После работы ноутбук надо полностью выключать, а не переводить его в спящий режим.

Опасность взрыва батареи существует в трех случаях: заводской брак, перегрев и старение гаджета. Лучше пользоваться фирменными или сертифицированными зарядными устройствами, мощность которых подходит к технике, уточнили специалисты.

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов ранее сообщил, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Он подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.

Ранее сообщалось, что в неоригинальных зарядках используются детали низкого качества. Помимо этого, компоновка устройства может отличаться от оригинальной.

Современные шнуры зарядки являются биоразлагаемыми, вследствие чего они изнашиваются быстрее и могут привести к повреждению порта зарядки телефона. В некоторых случаях они могут и вовсе вывести гаджет из строя, а при скачке напряжения поддельные зарядки могут вызвать пожар.

