В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва гаджетов из-за жары

09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Роскачестве объяснили, как избежать перегрева и взрыва телефонов, ноутбуков и других гаджетов в жару, сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперты советуют не выходить с техникой под прямые солнечные лучи и проверять систему охлаждения. В ведомстве напомнили, что современное оборудование выдерживает нагревание ядра до 100 градусов, однако не стоит доводить до такой температуры технику.
"Хотя портативный компьютер, скорее всего, не сгорит, а просто отключится по достижении критической температуры, таким образом можно потерять несохраненные данные. Да и на здоровье компонентов устройства в долгосрочной перспективе это влияет негативно", – рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Понять о скором перегреве можно по шуму из корпуса ноутбука. По словам специалиста, это может говорить о загрязненной системе охлаждения. Также сигналом может стать долгий отклик на команды, высокая температура устройства, внезапное отключение и быстрый разряд батареи.
В связи с этим не стоит оставлять технику в автомобиле или работать на солнце. Также важно следить, чтобы в ноутбук не попал песок. После работы ноутбук надо полностью выключать, а не переводить его в спящий режим.
Опасность взрыва батареи существует в трех случаях: заводской брак, перегрев и старение гаджета. Лучше пользоваться фирменными или сертифицированными зарядными устройствами, мощность которых подходит к технике, уточнили специалисты.
Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов ранее сообщил, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Он подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.
Ранее сообщалось, что в неоригинальных зарядках используются детали низкого качества. Помимо этого, компоновка устройства может отличаться от оригинальной.
Современные шнуры зарядки являются биоразлагаемыми, вследствие чего они изнашиваются быстрее и могут привести к повреждению порта зарядки телефона. В некоторых случаях они могут и вовсе вывести гаджет из строя, а при скачке напряжения поддельные зарядки могут вызвать пожар.
Стало известно, на каких предметах коронавирус живет дольше всего
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: