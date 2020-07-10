Эксперт рассказал о правилах использования зарядных устройств

09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин рассказал о правилах использования зарядных устройств. Советами он поделился в эфире радио Sputnik.
Он рассказал, что заряжать мобильные устройства лучше подальше от ванной комнаты и других мест, где постоянно включается вода. Также Муртазин рекомендовал не оставлять телефон на зарядке в местах, где питается домашний питомец.
По его словам, опасность могут представлять также зарядные устройства от ненадежного производителя. Он отметил, что в этом случае потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Аналитик рекомендовал не покупать устройства в непроверенных магазинах, чтобы исключить подделки.
"Люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности, покупая зарядку, которую продают в переходе метро или между машинами на светофорах. Кроме того, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор. Такие устройства должны быть под присмотром", – подчеркнул Муртазин.
Эксперт подчеркнул, что для зарядки смартфона можно использовать любые сертифицированные устройства, подходящие по техническим параметрам. Специалист отметила, что также нужно сделать акцент на покупке качественного кабеля.
Ранее руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, что заряжать смартфон всю ночь может быть опасно. В частности, это может негативно отразиться на работе устройства.
В случае если необходимо оставить телефон на зарядке на всю ночь, специалист порекомендовал активировать на нем режим полета. В остальных же случаях Коган посоветовал не оставлять надолго телефон на зарядке, поскольку на элементы питания оказывается сильная нагрузка.
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