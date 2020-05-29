В ближайшие годы гаджеты можно будет заряжать от солнца – ученый

10:18
Фото: depositphotos/sergey_causelove
В Москве в ближайшие годы могут появиться портативные устройства, имеющие встроенный фотопреобразователь. Гаджеты смогут держать заряд за счет поглощения света, в том числе искусственного, сообщил научный сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики национального исследовательского технологического университета МИСиС Данила Саранин.
По его словам, специалисты университета разрабатывают технологию жидкостной печати широкоформатных солнечных панелей, а также занимаются интеграцией фотовольтаических устройств на основе перовскитов в различные устройства.
Саранин пояснил, что это позволит заряжать гаджеты даже при рассеянном свете.
"Думаем, что первые прототипы гибридных устройств с автономным энергообеспечением покажем до конца этого года или в начале следующего. Поскольку я оптимист, то думаю, что в случае успеха в ближайшие несколько лет в Москве уже начнут появляться такие гаджеты", – сказал Саранин Агентству "Москва".
Он отметил, что в будущем фотопреобразователи и солнечные панели на основе перовскитов могут быть использованы повсеместно.
"Можно будет, например, приклеить гибкую солнечную панельку на рюкзак, чтобы она заряжала ноутбук, пока мы едем на работу или в университет", – рассказал Саранин.
Ранее россиян предупредили об опасности зарядки телефонов в общественных местах. Так, пользование общими зарядными станциями, по мнению специалистов, может обернуться доступом злоумышленников к личным данным. Кроме того, сообщалось, что питание смартфонов в общественных местах может занести на гаджеты вирусы.
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