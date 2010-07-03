Эксперты рассказали, как предотвратить взрыв батареи смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Роскачестве дали рекомендации по предотвращению взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.
Прежде всего специалисты посоветовали использовать исключительно фирменные зарядные устройства, сообщает "Вечерняя Москва". Необходимо избегать перегрева аппарата – не оставлять его на солнце или под подушкой.
При зарядке не нужно играть в "тяжелые" игры или запускать процессы, отягчающие работу устройства. В противном случае оно получает двойной перегрев. Если уровень заряда уже максимальный, правило соблюдать необязательно.
Неудачное падение устройства также может привести к взрыву. Не следует носить гаджет в заднем кармане одежды. Если аккумулятор вздулся, не надо его использовать.
Если аккумулятор загорелся, необходимо соблюдать четкий алгоритм действий. Сперва, не трогая гаджет, выдерните зарядное устройство из розетки и обесточьте все помещение (по возможности). Перекройте доступ к устройству подручными средствами.
Если реакция началась, в бытовых условиях остановить ее не выйдет. Надо бросить устройство туда, где взрыв не нанесет большого урона.
Ранее эксперты назвали привычки пользователей, которые убивают смартфоны. Их часто роняют или топят, а также заряжают ночью. Уточняется, что почти в 100 процентах случаев поломки устройств во время зарядки случаются при использовании дешевых зарядок, кабелей и другой периферии.
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