Эксперты рассказали, как предотвратить взрыв батареи смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Роскачестве дали рекомендации по предотвращению взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.

Прежде всего специалисты посоветовали использовать исключительно фирменные зарядные устройства, сообщает "Вечерняя Москва". Необходимо избегать перегрева аппарата – не оставлять его на солнце или под подушкой.

При зарядке не нужно играть в "тяжелые" игры или запускать процессы, отягчающие работу устройства. В противном случае оно получает двойной перегрев. Если уровень заряда уже максимальный, правило соблюдать необязательно.

Неудачное падение устройства также может привести к взрыву. Не следует носить гаджет в заднем кармане одежды. Если аккумулятор вздулся, не надо его использовать.

Если аккумулятор загорелся, необходимо соблюдать четкий алгоритм действий. Сперва, не трогая гаджет, выдерните зарядное устройство из розетки и обесточьте все помещение (по возможности). Перекройте доступ к устройству подручными средствами.

Если реакция началась, в бытовых условиях остановить ее не выйдет. Надо бросить устройство туда, где взрыв не нанесет большого урона.

Ранее эксперты назвали привычки пользователей, которые убивают смартфоны. Их часто роняют или топят, а также заряжают ночью. Уточняется, что почти в 100 процентах случаев поломки устройств во время зарядки случаются при использовании дешевых зарядок, кабелей и другой периферии.