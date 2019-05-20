Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон

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Чаще всего к быстрой поломке смартфонов приводят действия самих пользователей, пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

В частности, гаджеты часто роняют или топят. Опасно мыть влагостойкие устройства под струей воды, так как напор обеспечивает точечное давление, которое приводит к попаданию воды внутрь.

Одна из вредных привычек – зарядка смартфона ночью. Не все владельцы телефонов в темноте могут с первого раза попасть зарядным устройством в разъем, что может привести к деформации. Нельзя накрывать гаджет одеждой или класть его под подушку во время зарядки – это приведет к перегреву.

Эксперты также отмечают, что не стоит использовать дешевые зарядные устройства. Это может привести к огромному количеству негативных последствий: от быстрого износа аккумулятора до возгорания. Почти в 100 процентах случаев поломки устройств во время зарядки происходят в процессе использования дешевых китайских зарядок, кабелей и другой периферии.

По словам специалистов, гаджеты следует заряжать только в том случае, когда это реально необходимо, – это нужно, чтобы продлить срок их службы и не убить аккумулятор раньше времени. Дело в том, что при каждой зарядке ресурс и эффективность аккумулятора снижаются. Чем циклов заряда больше, тем ближе смерть батареи.

Ранее сообщалось, что самой частой причиной поломки смартфонов становится разбитый экран. По данным аналитиков компании SquareTrade, за год только в США таким образом было испорчено более 50 миллионов гаджетов. Второе место в списке самых распространенных поломок телефона заняли царапины на экране. Тройку лидеров замыкает неисправная батарея. Также в списке самых частых обращений в ремонтные мастерские в 2018 году фигурируют побитые грани корпуса и дисфункция сенсорного управления.

Как ранее рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе городского агрегатора "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят в ремонт смартфоны, ноутбуки и планшеты. При этом самой частой причиной обращений в мастерскую становится поломка дисплея, повреждение микросхемы, неисправности в аккумуляторе и шлейфах, а также проблемы с динамиками и камерами.

