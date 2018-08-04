Эксперты рассказали, как спасти гаджеты от перегрева в жару

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Специалисты дали несколько рекомендации безопасного обращения с в электронными гаджетами в жаркую погоду.

Как рассказала РИА Новости представитель компании Huawei Ольга Кобельская, чтобы телефон не перегревался на жаре, нужно обязательно снять с устройства защитный чехол, не перегружать смартфон "тяжелыми" приложениями и видео и не оставлять его на солнце.

Исполнительный директор исследовательской Strategy Analytics Нил Моустон, в свою очередь, заявил, что эксперты компании не рекомендуют использовать смартфон на протяжении долгого времени при температуре выше 35 градусов.

При этом Моустон отметил, что современные электронные проходят тщательную проверку на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары. Поэтому случаи, когда смартфоны и планшеты перегреваются и выходят из строя, очень редки.