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Москва 24

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Технологии

14:34

Россиян предупредили об опасности зарядки телефонов в общественных местах

технологии безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эксперты рассказали об опасности, которую таит в себе зарядка телефонов в общественных местах. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на специалистов Group-IB, Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" и Avast.

Россиян предупредили, что пользование общими зарядными станциями может обернуться доступом злоумышленников к личным данным. Кроме того, они могут занести на смартфоны вирусы.

Оказалось, что стандартные USB-кабели обладают четырьмя проводами, два из которых предназначены для передачи данных. При зарядке телефона они использоваться не должны, однако мошенники намеренно встраивают специальные устройства в кабель, чтобы иметь доступ к хранящимся в гаджетах данным.

Так, информацию с телефонов могут скачать для продажи рекламодателям, либо с целью шантажа.
Чтобы избежать подобных последствий, эксперты рекомендуют приобрести личную портативную зарядку и по возможности избегать пользования общими станциями.

Ранее специалисты отметили двукратный рост утечек персональных данных в 2019 году. За это время в открытый доступ попали свыше 14 миллиардов записей личных данных пользователей по всему миру.

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