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Москва 24

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Технологии

17:50

Эксперт спрогнозировал выпуск iPhone без разъема для зарядки

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитик Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами будущих новинок в области производства смартфонов, заявил, что новые iPhone от американской компании Apple могут лишиться разъемов для зарядки и синхронизации. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению аналитика, технологический гигант может сделать ставку на беспроводные и облачные технологии. Кроме того, отсутствие разъемов поможет защитить телефоны от воды и пыли.

Мин-Чи ожидает, что в 2020–2021 годах в продаже может появиться iPhone SE 2 без технологии Face ID, но с датчиком движения на кнопке включения. Более того, речь идет о линейке из пяти моделей.

Помимо духовного наследника SE, Apple якобы запустит в производство модель с диагональю экрана 5,4 дюйма с одной камерой и "переосмысление" iPhone 11 с двумя камерами (диагональ экрана составит 5,1 дюйма). Кроме того, появятся новые премиальные версии смартфона – Pro и Pro Max.

В начале ноября Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Возглавил перечень смартфон iPhone 11 Pro Max. Телефон оценили в 4,327 балла.

Что касается перефирии для смартфонов, то беспроводные наушники AirPods Pro производства Apple заняли лишь третье место в аналогичном рейтинге Роскачества. Специалисты отметили, что обновленная модель лучше защищена и передает более качественный звук, но менее прочная.

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