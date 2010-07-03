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Общество

15:39

Роскачество обновило рейтинг наушников

общество технологии

Фото: ТАСС/Gary Reyes/Zuma

Роскачество обновило рейтинг наушников. Лидерами стали прошлогодние Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.

Третью строчку рейтинга заняли беспроводные наушники AirPods Pro от Apple. В Роскачестве отметили удобство пользования по сравнению со старыми моделями, улучшенное качество передачи звука и защиту насадок от влаги и пота. Тем не менее, в отличие от оригинальных AirPods, Pro-версия уступает в долговечности и прочности.

Sony WH-1000XM3 оказались на четвертом месте. Всего в список вошли 208 пар 34 брендов.

В ноябре Роскачество также представило новый рейтинг самых популярных смартфонов. Лидером стал iPhone 11 Pro Max с результатом 4,327 балла. По качеству фото и видео в топ-3 также вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

Специалисты оценили и Samsung Galaxy Fold – первый в мире смартфон со сгибающимся экраном. Старт их продаж отложили из-за проблем со сгибом. Сейчас проблему устранили, отметили в Роскачестве.

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