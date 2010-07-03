Врач рассказал об рисках длительного использования наушников

12:02
12:02
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Фото: depositphotos/DimaBaranow
Врачи предупредили об опасности длительного использования как проводных, так и беспроводных наушников. Эти устройства можно использовать не более двух-трех часов в день при громкости менее 80 децибелов, рассказал ТАСС врач-сурдолог и оториноларинголог, специалист "Научно-клинического Центра оториноларингологии" ФМБА России Антон Мачалов.
По словам специалиста, "важно соблюдать гигиену слуха". В частности, он посоветовал "прослушивать музыку или вести диалог на "комфортной громкости".
"Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух", – подчеркнул медик.
Мачалов рекомендовал россиянам реже находиться в шумных местах, избегая длительного воздействия на органы слуха чрезмерно громких звуков. Если нахождение в таких местах неизбежно, следует использовать индивидуальные средства защиты, отметил эксперт. Он также призвал проверять состояние слуха раз в год и при наличии жалоб проконсультироваться со специалистами.
Ранее российские ученые доказали вредность смартфонов для детей. Исследование проводили специалисты из Института биохимической физики имени Эмануэля РАН. Они выяснили, что у использующих смартфоны детей замедлены простые слухо- и зрительно-моторные реакции. Кроме того, в 39,7% случаев у пользователей гаджетов было зарегистрировано увеличение показателя утомляемости, а в 50,7% – снижение работоспособности.
А сотрудники малазийского Perdana University назвали правила, которых стоит придерживаться, чтобы минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Так, при наборе текста лучше не печатать только большим пальцем, а задействовать при этом вторую руку. Смартфон желательно размещать на уровне груди, подбородка или глаз. За счет этого шея будет фиксироваться в естественном положении. При длительных разговорах предпочтение стоит отдавать наушникам.
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