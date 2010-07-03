В Роскачестве составили рейтинг проводных наушников

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Эксперты Роскачества составили рейтинг проводных наушников, сообщает ТАСС.

Совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) они изучили 93 модели на предмет качества передачи звукового сигнала, удобства, прочности и функциональности.

В результате на первом месте оказались наушники Sennheiser HD 630VB. Причем это единственные наушники, набравшие максимальный балл по качеству звука. На втором месте Bose SoundSport (iOs), на третьем – Sennheiser Urbanite I XL.

Также в рейтинг вошли наушники Monster, Jabra, Jaybird, Skullcandy, Plantronics, Motorola, Google, Marshall, AfterShokz и другие. При этом уточняется, что профессиональные наушники, которые требуют применения стационарных усилителей и чаще всего не предназначены для портативного использования, в исследование не вошли.

Накануне Apple представила второе поколение AirPods с беспроводной зарядкой и функцией голосовой активации Siri. За активацию Siri в наушниках отвечает новый чип H1, пояснили эксперты. Благодаря ему беспроводное соединение с устройствами станет более стабильным, а скорость передачи данных заметно возрастет: вдвое при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза во время телефонных звонков. Кроме того, при использовании наушников во время компьютерных игр задержка сигнала сократилась на 30%.

Как подчеркнули в Apple, AirPods позволяют слушать музыку без подзарядки в течение пяти часов. Этот показатель считают лучшим в индустрии. А говорить по телефону в новых беспроводных наушниках можно до трех часов. Так как футляр обеспечивает несколько циклов зарядки, наушники могут работать более 24 часов, отметили представители компании.