Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская корпорация Apple назвала лучшие приложения и игры для каждого типа устройств, сообщается на сайте Apple.

Среди игр для iPhone лидером стал квест Sky: Children of the Light, для iPad – приключенческая игра Hyper Light Drifter. Лучшей игрой для Mac признали игру GRIS, а для Apple TV – перезапущенную игру 80-х годов Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Игрой года на платформе Apple Arcade стала Sayonara Wild Hearts.

Приложением года для iPhone признали Spectre Camera. С помощью искусственного интеллекта и набора технологий сервис позволяет пользователям делать снимки с длинной выдержкой. Лучшим для iPad признали приложение для рисования скетчей Flow by Moleskine.

Приложение The Explorers стало лучшим для Apple TV. В нем каждый пользователь может создать свою страницу, чтобы делиться фото и видео о природном разнообразии планеты. Перед публикацией для создания качественной базы материалов они проверяются модераторами.

Для компьютеров с операционной системой Mac OS приложением года оказалась программа для верстки графической продукции Affinity Publisher. В Apple объяснили, что приложение позволяет обычным пользователям создавать макеты и графику профессионального уровня.

В ноябре суд обязал Apple выплатить около 72 тысяч рублей по иску покупателя, чей iPhone перестал работать через два года с начала использования. Истец купил iPhone 6S Plus в декабре 2015 года за 74,9 тысячи рублей. На упаковке было написано, что срок службы устройства составляет пять лет. При этом через два года телефон перестал включаться.

Экспертиза показала, что в смартфоне был неустранимый дефект в цепи основной печатной платы. Это был недостаток производственного характера, он проявился во время эксплуатации телефона.