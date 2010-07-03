В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

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Корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения границ в своих приложениях, заявила пресс-секретарь компании Труди Мюллер, комментируя то, что Крым обозначен как территория РФ в сервисе "Погода".

Пресс-секретарь Apple отметила, что это было сделано в соответствии с требованиями российского законодательства. За пределами РФ никаких изменений в карты корпорация не вносила.

"Мы более тщательно проанализируем, как отображаются спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", – сказала Мюллер в интервью агентству Reuters.

Накануне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах.

Ранее карты Google начали подстраивать отображение статуса Крыма под позицию страны, в которой находится пользователь. Теперь бывшая украинская республика отображается как территория России при просмотре карт Google через российский домен maps.google.ru. Если смотреть на карты Google через международный домен maps.google.com, то граница нарисована черной пунктирной линией – такой подход используется для обозначения спорных границ.

Российские интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group еще в 2014 году включили на своих картах Республику Крым и город Севастополь в состав Российской Федерации: населенные пункты на полуострове отображаются с пометкой "Россия".

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.