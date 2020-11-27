Apple признала Крым российским

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Apple устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.

"Они полностью привели свои сервисы в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена", – цитирует парламентария ТАСС.

Теперь в этом приложении Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города указаны как территория России. По словам Пискарева, раньше они отображались как украинские города.

Ранее карты Google начали подстраивать отображение статуса Крыма под позицию страны, в которой находится пользователь. Теперь бывшая украинская республика отображается как территория России при просмотре карт Google через российский домен maps.google.ru. Если смотреть на карты Google через международный домен maps.google.com, то граница нарисована черной пунктирной линией – такой подход используется для обозначения спорных границ.

Российские интернет-компании "Яндекс" и Mail.ru Group еще в 2014 году включили на своих картах Республику Крым и город Севастополь в состав Российской Федерации: населенные пункты на полуострове отображаются с пометкой "Россия".

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.