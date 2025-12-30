Гинеколог Милютина: вакцинация от ВПЧ снизит уровень распространения рака шейки матки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможность бесплатно пройти вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) позволит значительно снизить уровень распространения рака шейки матки в России. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила акушер-гинеколог Мария Милютина.

По словам врача, в настоящее время много случаев данного вида рака фиксируется у молодых женщин. К этому приводит наличие у пациенток ВПЧ. При этом прививка необходима для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и ускорения элиминации вируса, объяснила Милютина.

Она также поддержала инициативу о добавлении вакцины от данной инфекции в национальный календарь прививок. Специалист уточнила, что в некоторых странах, где уже ввели такие меры, уровень рака шейки матки удалось свести к минимуму.

Вакцинацию от ВПЧ планируется сделать бесплатной для граждан и добавить ее в календарь прививок к 2027 году. Как ранее отметил депутат Госдумы Сергей Леонов, прививки станут бесплатными для всех россиян, но не для государства, так как реализация проекта потребует дополнительных средств из бюджета.