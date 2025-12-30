Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 16:30

Общество
Главная / Новости /

Гинеколог Милютина: вакцинация от ВПЧ снизит уровень распространения рака шейки матки

Гинеколог объяснила необходимость вакцинации от ВПЧ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможность бесплатно пройти вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) позволит значительно снизить уровень распространения рака шейки матки в России. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила акушер-гинеколог Мария Милютина.

По словам врача, в настоящее время много случаев данного вида рака фиксируется у молодых женщин. К этому приводит наличие у пациенток ВПЧ. При этом прививка необходима для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и ускорения элиминации вируса, объяснила Милютина.

Она также поддержала инициативу о добавлении вакцины от данной инфекции в национальный календарь прививок. Специалист уточнила, что в некоторых странах, где уже ввели такие меры, уровень рака шейки матки удалось свести к минимуму.

Вакцинацию от ВПЧ планируется сделать бесплатной для граждан и добавить ее в календарь прививок к 2027 году. Как ранее отметил депутат Госдумы Сергей Леонов, прививки станут бесплатными для всех россиян, но не для государства, так как реализация проекта потребует дополнительных средств из бюджета.

"Новости дня": прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной для россиян

Читайте также


общество

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика