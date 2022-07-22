Врач назвала прививки, которые необходимо сделать взрослым

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Взрослому населению обязательно необходима вакцинация против вирусного гепатита В, а также ревакцинация от кори и краснухи, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариту Провоторову.
"Из обязательных прививок у взрослых после 25–30 лет я бы назвала вирусный гепатит В (если не прививались раньше), ревакцинацию от кори и краснухи. А также каждые 10 лет ревакцинацию от столбняка и дифтерии", – отметила эксперт.
Кроме того, следует сделать прививку от гемофильной инфекции, которая появилась в Национальном календаре прививок не так давно, а также пройти вакцинацию от пневмококка. Особенно это важно для пожилых людей, подчеркнула Провоторова.
Специалист рекомендовала проконсультироваться с врачом и узнать, какие прививки следует поставить. Узнать о наличии иммунитета к той или иной болезни можно, сдав анализ на антитела.
Для планирующих беременность женщин Провоторова рекомендовала сдать кровь на наличие специфических иммуноглобулинов после краснухи и пройти вакцинацию при отсутствии антител к болезни.
Взрослым до 26 лет необходимо сделать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ), так как данная инфекция способна вызывать онкологию у инфицированного. При этом в вакцинации от ротовируса взрослому населению нет необходимости.
Прививаться от коронавируса и гриппа врач рекомендовала ежегодно. Кроме того, Провоторова назвала мифом перегрузку иммунитета от нескольких прививок за короткий срок.
"Поверьте, можно не волноваться – прививка не перегружает иммунную систему. Если вы переболели нетяжелым ОРВИ или кишечной инфекцией, то вакцинироваться можно сразу после нормализации температуры и улучшения самочувствия", – подчеркнула она.
Ранее заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев заявил, что в России даже на фоне снижения заболеваемости коронавирусом бессмысленно полностью отказываться от использования QR-кодов. Данная система может быть распространена на все прививки, которые делают в стране.
Политик подчеркнул, что во время пандемии необходимо было знать динамику распространения коронавируса по стране, сколько и где нужно развернуть дополнительных мощностей в стационарах, оснастить дополнительные реанимации и так далее.
По его словам, в сжатые сроки был создан единый информационный ресурс, являющийся ключевым источником данных по гражданам, которые заболели или вакцинировались.
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