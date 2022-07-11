Врач рассказала, кто входит в группу риска при заражении столбняком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инфекционное заболевание столбняк становится наиболее опасным летом. Об этом "Газете.ру" рассказала медицинский директор "СИТИЛАБ", врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук Ирина Терещенко.

Специалист напомнила, что возбудителем заболевания является бактерия Clostridiumtetan, встречающаяся практически всюду.

"При попадании в человеческий организм через порез или ссадину она производит опасный токсин, поражающий нервную систему. Даже при современном уровне медицины столбняк представляет смертельную угрозу для непривитых людей. Летальный исход наступает в 15–50% случаев, по разным источникам. Но даже нижняя статистическая граница – очень высокий процент", – подчеркнула Терещенко.

По словам специалиста, профилактика столбняка включает рекомендации по проведению плановой иммунизации. Терещенко напомнила, что вакцинация от столбняка входит в Национальный календарь профилактических прививок. Так, взрослым людям рекомендуют вакцинироваться каждые 10 лет.

"Но если детям ее ставят в обязательном порядке, то взрослые должны обратиться в медучреждение самостоятельно, и очень небольшой процент делает это. Есть распространенный миф, что прививают только детей и что вакцинации, проведенной до 18 лет, хватает на всю жизнь. На самом деле почти все прививки защищают ограниченный срок, и от столбняка ревакцинация проводится каждые 10 лет", – отметила эксперт.

При этом внеочередная доза вакцины может потребоваться после укусов животных, травм, полученных на природе, если был контакт поврежденного участка с землей или металлом, а также при загрязненных ожогах и обморожениях. Таким образом, в группу повышенного риска входят сельскохозяйственные работники, дачники и дети.

"В каждом случае врач принимает решение о необходимости инъекции индивидуально, учитывая дату последней вакцинации, степень повреждения и риск заражения. Нередко экстренную профилактику ставят даже тем, кто был недавно привит. Для непривитых риск еще выше, и экстренная профилактика обязательна во всех случаях. Важно обратиться за медицинской помощью в течение первых суток после потенциального заражения", – заключила врач.

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