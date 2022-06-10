Врач предупредила об опасности обработки ран и ссадин подорожником

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Обработка ран подорожником и чистотелом может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала врач-инфекционист, директор "Инвитро-ЮГ" Светлана Машкова.

Она пояснила, что листья не обеззаразят рану, земля и пыль могут вызвать столбняк и заражение крови. По словам врача, если под рукой нет пластыря, то лучше промыть рану водой из бутылки, протереть салфеткой и отправиться домой или в травмпункт.

Также Машкова призвала не промывать рану мылом и посоветовала использовать антисептики без спирта и перекись водорода. Позднее рекомендуется наложить повязку без ваты, чтобы она легко отделялась от кожи, сообщает "Лента.ру".

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, что анемия, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и инфекции являются самыми вероятными причинами долгого заживления ссадин и порезов. Также на заживление влияют возраст, масса тела и кровообращение.

