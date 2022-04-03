Врач объяснила, почему могут долго заживать порезы и ссадины

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Анемия, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и инфекции являются самыми вероятными причинами долгого заживления ссадин и порезов, рассказала терапевт Татьяна Романенко.
"Все зависит от того, на каком месте долго заживают раны. <...> Рана будет плохо заживать, если присоединяется инфицирование, если рана плохо обработана. Но инфекции садятся тогда, когда ослаблена иммунная система", – приводит ее слова Ura.ru.
Кроме того, добавила специалист, существует еще несколько факторов, которые способствуют заживлению ран. Например, возраст, масса тела и кровообращение.
"У детей раны заживают быстрее, чем у пожилых людей. У детей более активный обмен веществ и нет столько сопутствующих заболеваний", – объяснила она.
Ранее ученые заявили, что запах сандалового дерева может заживлять раны. Исследователи обнаружили обонятельные рецепторы в клетках внешнего слоя кожи – кератиноцитах. По их словам, находящиеся там нервные окончания возбуждает запах сандалового дерева, который часто используют в ароматизированных палочках и свечах.
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