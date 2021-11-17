Терапевт объяснила, о каких болезнях говорит головокружение

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Врач-кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук Ольга Козлова рассказала Москве 24, что головокружение может возникать из-за неправильного прикуса.

"Очень часто за счет того что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, нарушается работа вестибулярного аппарата и возникает головокружение", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".





Ольга Козлова врач-кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Еще одна причина – межпозвоночная грыжа. Она давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок, ствол головного мозга. И при нарушении кровоснабжения возникает головокружение.

У молодых людей головокружение может возникать из-за нехватки в организме железа и витамина B12, говорит Козлова.

"Анемия или малокровие приводит к тому, что клетки головного мозга не в полном объеме насыщаются кислородом. Происходит кислородное голодание. Отсюда и головокружение", – объясняет специалист.

По словам терапевта, неправильно подобранные очки тоже могут стать причиной головокружения. "Очень часто пациенты сами себе назначают очки, не подбирая должные размеры, диоптрии, правильное расстояние. И в этом случае идет нарушение процесса аккомодации, которое негативно сказывается на работе. Поэтому подбор очков обязательно должен осуществлять офтальмолог", – говорит врач.





Ольга Козлова врач-кардиолог, терапевт, доктор медицинских наук Многие лекарственные препараты могут приводить к головокружению. Чаще всего причиной является прием антибактериальных препаратов. На втором месте противовоспалительные средства.

Специалист обращает внимание, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Все препараты следует принимать только после консультации с врачом.

По словам Козловой, головокружение может сигнализировать и о наличии серьезных заболеваний. В частности, наблюдаться при артериальной гипертензии и у пациентов с сахарным диабетом, говорит терапевт. Кроме этого очень часто головокружение, сопровождающееся головными болями, возникает при опухоли головного мозга, объясняет специалист. Чтобы разобраться с причиной головокружения, Козлова советует обратиться к врачу.

"Если вдруг закружилась голова, в идеале лучше принять горизонтальное положение, но если такой возможности нет, то необходимо присесть. Голову лучше опустить, прижать к коленям и сфокусировать взгляд на неподвижном предмете", – советует Козлова.

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