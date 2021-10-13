Оториноларинголог рассказал, из-за чего может мучить кашель

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Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал Москве 24, что наличие кашля не всегда бывает связано с простудными заболеваниями.

"Кашель – это защитный рефлекторный акт, необходимый для того, чтобы очистить бронхи в результате раздражения кашлевых рецепторов. Кашлевые рецепторы находятся в гортани, трахее, бронхах", – пояснил специалист в интервью программе "Доктор 24".





Александр Пурясев врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Первая причина – это холод. После лета не все успели адаптироваться, поэтому холод действительно раздражает слизистую бронхов.

Также кашель может возникать из-за пересушенного воздуха в квартире, продолжает эксперт, поскольку он мешает легким очищаться.

"Слизистая бронхов, как бархат, покрыта ресничками, которые постоянно сокращаются – 200 раз в минуту. И эти реснички, как эскалатор, вытаскивают всю грязь из наших бронхов. И через гортань, через пищевод это все проглатывается и эвакуируется", – объясняет Пурясев.

По словам специалиста, решить эту проблему достаточно легко – нужно поставить дома увлажнитель воздуха. Еще одной причиной кашля может быть сон на высокой подушке, говорит эксперт.



"Доктор 24": кашель

"Высокое положение головы во время сна создает сдавливание гортани... Надгортанник не закрывает трахею, и слюни, вместо того чтобы протекать в пищевод, попадают в гортань, и возникает рефлекторный кашель", – объяснил врач, после чего посоветовал поменять высокую подушку.

По словам Пурясева, кашель может возникать и из-за постельных клещей. Еще одна неочевидная причина – стресс.

"Когда у человека стресс, этот спазм с шеи, спины сковывает мышцы грудной клетки и нарушается ритм дыхания. Хеморецепторы головного мозга – это такие датчики, которые анализируют газовый состав воздуха, понимают, что кислорода мало. И через кашлевой центр заставляют нас покашлять", – говорит Пурясев.





Александр Пурясев врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Если кашель продолжительный, глубокий, приступообразный, с мокротой, одышкой, удушьем, то, скорее всего, это воспалительный процесс. Это обструктивный бронхит, который может перейти в бронхиальную астму.

Ранее нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что стресс может проявляться в самых неожиданных формах. В частности, повышением температуры тела, кашлем, высоким давлением и даже повышением уровня сахара в крови. Таким образом, реакция организма может напоминать проявления какой-либо болезни, предупреждает специалист.