Оториноларинголог рассказал, из-за чего может мучить кашель

Фото: depositphotos/AntonLozovoy
Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал Москве 24, что наличие кашля не всегда бывает связано с простудными заболеваниями.
"Кашель – это защитный рефлекторный акт, необходимый для того, чтобы очистить бронхи в результате раздражения кашлевых рецепторов. Кашлевые рецепторы находятся в гортани, трахее, бронхах", – пояснил специалист в интервью программе "Доктор 24".
Также кашель может возникать из-за пересушенного воздуха в квартире, продолжает эксперт, поскольку он мешает легким очищаться.
"Слизистая бронхов, как бархат, покрыта ресничками, которые постоянно сокращаются – 200 раз в минуту. И эти реснички, как эскалатор, вытаскивают всю грязь из наших бронхов. И через гортань, через пищевод это все проглатывается и эвакуируется", – объясняет Пурясев.
По словам специалиста, решить эту проблему достаточно легко – нужно поставить дома увлажнитель воздуха. Еще одной причиной кашля может быть сон на высокой подушке, говорит эксперт.
"Доктор 24": кашель
"Высокое положение головы во время сна создает сдавливание гортани... Надгортанник не закрывает трахею, и слюни, вместо того чтобы протекать в пищевод, попадают в гортань, и возникает рефлекторный кашель", – объяснил врач, после чего посоветовал поменять высокую подушку.
По словам Пурясева, кашель может возникать и из-за постельных клещей. Еще одна неочевидная причина – стресс.
"Когда у человека стресс, этот спазм с шеи, спины сковывает мышцы грудной клетки и нарушается ритм дыхания. Хеморецепторы головного мозга – это такие датчики, которые анализируют газовый состав воздуха, понимают, что кислорода мало. И через кашлевой центр заставляют нас покашлять", – говорит Пурясев.
Ранее нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия заявила, что стресс может проявляться в самых неожиданных формах. В частности, повышением температуры тела, кашлем, высоким давлением и даже повышением уровня сахара в крови. Таким образом, реакция организма может напоминать проявления какой-либо болезни, предупреждает специалист.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: