Врач рассказала, о каких болезнях говорит зубная боль

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Врач-терапевт Елена Соломатина рассказала Москве 24, что иногда зубная боль может появляться при болезнях сердца, суставов и невралгии.
"Боль в области зуба может возникать по различным причинам. Главное, ее вовремя выявить. Очень часто бывает, что болит тройничный нерв. Иногда боль локализуется под глазом, и такое впечатление, что болит зуб на верхней челюсти. Может еще и локализоваться на область нижней челюсти", – заявила Соломатина в интервью программе "Доктор 24".
При этом боль очень резкая, пульсирующая, и такое впечатление, что буквально бьет током, объясняет врач. В этом случае специалист советует обратиться к неврологу, а не к стоматологу.
Причиной зубной боли, по словам врача-терапевта, могут быть и проблемы с сердцем.
По словам Соломатиной, боль в этом случае ощущается именно в левой стороне тела и никакие обезболивающие не помогают. Если человек определил у себя такие симптомы, то врач советует вызвать скорую помощь.
Иногда, когда болит зуб, нужно записаться на прием к врачу-гнатологу, который специализируется на работе челюстно-лицевого аппарата, продолжает эксперт. "То есть может болеть не сам зуб, а могут болеть мышцы, сухожилия. Потому что если что-то смещается, у человека начинаются боли", – говорит Соломатина.
По словам специалиста, причиной зубной боли могут стать и проблемы с суставами. "У нас же все время двигается челюсть. Там, где она крепится к виску, есть сустав. Он, как и любой другой, может быть подвержен артрозу и артриту", – подчеркнула эксперт.
Еще одна причина зубной боли – отит, указала Соломатина. В этом случае человек может чувствовать и стреляющую, и ноющую боль, поясняет врач. При этом, как утверждает специалист, может болеть и голова, и височная часть. Часто это отдается еще и в верхнюю челюсть.
Кроме того, зубная боль может беспокоить при синусите и гайморите, говорит специалист.
"Гайморовы пазухи тоже расположены очень близко к зубам. Поэтому, когда там происходит застой и воспаление, нам кажется, что болят зубы. На самом деле проблема совершенно в другом, и тут нужно поспешить к лору", – заключила Соломатина.
Ранее врач-стоматолог Олег Кущ рассказал, что здоровье зубов может быть связано с риском развития деменции. По словам эксперта, если человек лишается зубов – из-за ослабления тканей по причине пародонтита, кариеса или иных факторов – он становится более подвержен развитию нарушений когнитивных функций мозга.
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