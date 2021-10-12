Врач рассказал, как предотвратить повторный инфаркт

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Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального центра кардиологии Минздрава РФ Роман Шахнович рассказал, как предотвратить повторный инфаркт, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он напомнил, что медикам в последние годы все лучше удается спасать жизнь пациентам с острым инфарктом, однако со временем люди могут умереть от повторных эпизодов болезни.

По словам врача, по клиническим проявлениям повторный инфаркт не отличается, но характеризуется более тяжелым течением и плохим прогнозом. Риск серьезных осложнений и смерти при каждом повторном кардиальном событии увеличивается, поэтому лечение инфаркта направлено именно на профилактику повторов.

Специалист отметил, что чем старше пациент, тем выше опасность повторения инфаркта. При этом пол человека не играет значимой роли. Большее значение играют сопутствующие заболевания – сахарный диабет, неконтролируемая артериальная гипертония и тяжелый клинически выраженный атеросклероз.

Шахнович отметил, что причиной осложнений является не только высокий, но и слишком низкий вес. Также опасны повышенный холестерин и ожирение. Чтобы предотвратить повторный инфаркт, надо придерживаться диеты – исключить жирные мясные и молочные продукты, сладости и мучное.

Врач также призвал людей, переживших инфаркт, бросить курить. Что касается алкоголя, доказано, что два бокала вина в день для мужчин и один для женщин не приносят вреда. Полезно не менее четырех раз в неделю ходить в среднем темпе в течение минимум 30 минут.

Ранее сообщалось, что вздутие и боль в животе могут сообщать о развитии острого инфаркта миокарда. Также о заболевании могут сигнализировать одышка и холодный пот, вызывающие постепенно нарастающую боль в области сердца, которая не проходит при смене положения.

К нетипичным симптомам относятся характерные астме сухой кашель, ощущения удушья и сдавленности в груди, а также спазмы и изжога. Боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти тоже могут сигнализировать о развитии острого инфаркта.