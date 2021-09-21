Врач рассказала, когда должен состояться первый визит с ребенком к стоматологу

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Первый визит родителей с ребенком к зубному врачу должен состояться до года, желательно после появления первого зуба, считает стоматолог-ортодонт Мария Михайлова. Об этом сообщает радио "КП".

Она уточнила, что первый резец нижней челюсти появляется у малыша в 6–8,5 месяца.

"Мы смотрим, как проходит развитие, как расположены уздечки верхней и нижней губы, языка. Оцениваем качество гигиены, потому что начинать чистить зубы детям нужно, когда они еще не прорезались", – рассказала врач.

Михайлова также сообщила, что готовиться к появлению зубов у ребенка нужно начинать в 3–4 месяца, поскольку к году уже будут сформированы 4 зуба. Если этот период затянулся, то необходимо посетить стоматолога. После года к врачу нужно ходить раз в 6 месяцев.

Также на осмотр следует сходить в случае сложного процесса прорезания. Например, когда температура тела ребенка поднимается выше 39 градусов.

Специалист также порекомендовала убирать остатки грудного молока с зубов стерильной марлей или салфеткой, так как оно способствует развитию кариеса.

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