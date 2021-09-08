Врач объяснила запрет яичницы, колбасы и макарон по-флотски в питании школьников

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, с чем связаны рекомендации о запрете некоторых продуктов в школьном питании.
Ранее в Роспотребнадзоре скорректировали меню для учебных заведений. В ведомстве отметили, что в школьном питании, в частности, запрещено использовать макароны по-флотски, блины, яичницу-глазунью и колбасу. Кроме того, кремовые пирожные и торты, паштеты, карамель, кетчупы, майонез и холодные супы и так далее.
По словам Кругловой, чаще всего запреты в школьном питании связаны со сложностями соблюдения микробиологической безопасности данных продуктов. Сюда же относится ограничение на ливерные и сырокопченые колбасы.
Паштет, макароны по-флотски и блинчики с мясом попали под запрет из-за способа их приготовления, считает диетолог. Мясо сначала отваривают, потом измельчают, и далее оно не проходит никакой термической обработки. Это тоже определенный риск в плане развития патогенных микроорганизмов. Кроме того, на кухне в образовательном учреждении должно быть отдельное оборудование для измельчения сырого и вареного мяса, что довольно сложно организовать, отметила врач.
Еще один продукт, не рекомендованный для школьного питания, – яичница-глазунья. "В этом блюде мы не обрабатываем желток, есть риск того, что он будет заражен сальмонеллезом", – пояснила Круглова. По этой же причине в нежелательный список вошли кремовые торты, в которых тоже может использоваться необработанное яйцо.
Эксперт также объяснила запрет на кетчуп, майонез, острые соусы, маринованные овощи и фрукты.
Детское питание должно строиться по принципу щадящего рациона, подчеркнула врач-диетолог. Жаренные во фритюре продукты содержат много насыщенных жиров, поэтому они тоже не рекомендованы школьникам.
Некоторые продукты попали в список из-за их аллергенности, например арахис. "Арахис входит в число популярных аллергенов. Иногда хватает одного орешка, чтобы вызвать немедленно аллергическую реакцию. Дети могут не контролировать, забыть про свою аллергию или угостить друг друга", – считает Круглова.
Кофе не рекомендован школьникам, потому что оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, а сладкие газированные напитки стимулируют аппетит и очень калорийны, что приводит к набору лишнего веса у детей, отметила диетолог.
Круглова также напомнила, что рекомендации Роспотребнадзора созданы для контроля общественного питания в школе, но дома при соответствующей обработке продуктов ребенок может есть все из этого списка.
При этом врач-диетолог рекомендовала исключить даже из домашнего рациона детей фастфуд, большое количество сахара, сырые яйца и непастеризованное молоко, а также термически не обработанную рыбу, роллы и суши.
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