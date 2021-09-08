Роспотребнадзор объяснил, с чем связан запрет макарон по-флотски и яичницы для школьников

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан запрет макарон по-флотски и яичницы для школьников. В пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что эти блюда запрещены уже более 30 лет.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор скорректировал меню в учебных заведениях. Из рациона учеников убрали макароны по-флотски, блины и колбасу, кремовые пирожные и торты, паштеты, карамель, кетчупы, майонез, холодные супы, заливные блюда, а также мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц, арахис, квас, кумыс и газированные напитки.
В ведомстве уточнили, что запрет на продукты и блюда повышенного эпидемиологического риска действует уже более 30 лет.
"Причина – отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева", – говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что сырокопченые колбасы являются источником соли и жиров, тяжело перевариваемых детским организмом.
В ведомстве подчеркнули, что ассортимент питания детей остается широким. Запрет на некоторые продукты не сделает рацион школьников менее разнообразным. Кроме того, макароны в качестве самостоятельного гарнира или как гарнир с сыром не запрещены.
Роспотребнадзор подкорректировал школьное питание
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