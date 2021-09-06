Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания учащихся

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обратиться с вопросами к специалистам можно будет до 17 сентября. Ггорячая линия будет работать во всех российских регионах. Специалисты также разъяснят способы соблюдения здорового питания и ответят на вопросы о родительском контроле за питанием детей в учреждениях.
Номера и адреса консультационных центров родители смогут узнать на сайтах региональных управлений ведомства.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что качество организации горячего питания российских школьников устраивает 62,5% родителей. По его словам, первые опросы, проведенные на старте программы год назад, показали удовлетворенность родителей организацией школьного питания лишь на 20%.
В середине июня Владимир Путин потребовал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в российских школах. По словам главы государства, данная возможность должна быть предусмотрена с соблюдением санитарных условий. По его мнению, работу могут организовать родительские комитеты.
До этого врач и муниципальный депутат Елена Кац предложила расширить школьное меню и позволить родителям контролировать питание учащихся. По мнению специалиста, дети не будут есть то, что им не нравится, и могут перекусывать вредной пищей.
В Москве обсудили вопросы качества школьного питания
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