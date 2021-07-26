В Совфеде оценили идею замены завтраков в школе на денежные сертификаты

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Обеспечение учеников начальных классов бесплатным питанием потребовало достаточных усилий со стороны властей, поэтому идея его замены денежными сертификатами представляется сомнительной, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Об этом сообщает RT.
"Мы очень многое сделали для того, чтобы по поручению президента все школьники страны были обеспечены бесплатным горячим питанием. Я считаю, что мы не должны заменять (их. – Прим. ред.) продуктовыми наборами, денежной компенсацией, а должны в очень короткие сроки проработать все недостатки, которые, к сожалению, остаются по качеству приготовления блюд, по качеству продуктов", – сказала Гумерова.
Сенатор отметила, что совершенствование системы бесплатного питания в школах должно быть нацелено на формирование правильного пищевого поведения у детей.
"Нам нужно идти по пути совершенствования меню, подготовки специалистов и доведения до правильных стандартов технологического оборудования наших школьных столовых, то есть совершенствовать процесс приготовления и вести воспитательную работу", – пояснила Гумерова.
Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, в свою очередь, высказал мнение, что данное предложение имеет место в случаях, когда речь идет о медицинских причинах отказа ребенка от питания в школе.
"Эти деньги даются для того, чтобы было организовано горячее питание именно в школе, там, где они работают", – указал он.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо с предложением разрешить родителям учеников младших классов заменять бесплатные завтраки в школах на ежегодную выплату для покупки продуктов.
Парламентарий отметил, что на предоставление питания для детей на 2020–2023 годы из бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей. Однако многие дети не пользуются положенными завтраками, поскольку предпочитают принимать пищу дома либо не делают этого по медицинским соображениям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: