В Совфеде оценили идею замены завтраков в школе на денежные сертификаты

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Обеспечение учеников начальных классов бесплатным питанием потребовало достаточных усилий со стороны властей, поэтому идея его замены денежными сертификатами представляется сомнительной, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Об этом сообщает RT.

"Мы очень многое сделали для того, чтобы по поручению президента все школьники страны были обеспечены бесплатным горячим питанием. Я считаю, что мы не должны заменять (их. – Прим. ред.) продуктовыми наборами, денежной компенсацией, а должны в очень короткие сроки проработать все недостатки, которые, к сожалению, остаются по качеству приготовления блюд, по качеству продуктов", – сказала Гумерова.

Сенатор отметила, что совершенствование системы бесплатного питания в школах должно быть нацелено на формирование правильного пищевого поведения у детей.

"Нам нужно идти по пути совершенствования меню, подготовки специалистов и доведения до правильных стандартов технологического оборудования наших школьных столовых, то есть совершенствовать процесс приготовления и вести воспитательную работу", – пояснила Гумерова.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, в свою очередь, высказал мнение, что данное предложение имеет место в случаях, когда речь идет о медицинских причинах отказа ребенка от питания в школе.

"Эти деньги даются для того, чтобы было организовано горячее питание именно в школе, там, где они работают", – указал он.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо с предложением разрешить родителям учеников младших классов заменять бесплатные завтраки в школах на ежегодную выплату для покупки продуктов.

Парламентарий отметил, что на предоставление питания для детей на 2020–2023 годы из бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей. Однако многие дети не пользуются положенными завтраками, поскольку предпочитают принимать пищу дома либо не делают этого по медицинским соображениям.