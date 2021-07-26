В Госдуме предложили разрешить заменять завтраки в школах на денежные сертификаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову письмо с предложением разрешить родителям учеников младших классов заменять бесплатные завтраки в школах на ежегодную выплату для покупки продуктов. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил, что на предоставление питания для детей на 2020–2023 годы из бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей. Однако многие дети не пользуются положенными завтраками, поскольку предпочитают принимать пищу дома, либо не делают этого по медицинским соображениям.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания, а также предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов", – говорится в обращении.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Из данных рекомендаций следует, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энергозатратам учащихся.

Помимо того, образовательным учреждениям рекомендовано максимально разнообразить здоровое питание. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней.