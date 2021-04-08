Горячее питание получают все учащиеся начальных школ – Минпросвещения

10:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России горячим питанием обеспечены 100% учащихся начальных школ, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения качества и безопасности питания обучающихся в образовательных организациях.
"Мы добились того, что питанием бесплатным горячим охвачены все 100% учащихся начальной школы российских школ", – приводит слова Глушко РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Из данных рекомендаций следует, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энергозатратам учащихся. Помимо того, образовательным учреждениям рекомендовано максимально разнообразить здоровое питание. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней.
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