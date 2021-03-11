Кузнецова рассказала о школах, где детей кормили завтраками вместо обедов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В школах более чем в десяти российских регионах учащимся во вторую смену школьникам заменяли обеды на завтраки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

"Детским омбудсменом в начале учебного года (2020–2021 годы) при участии региональных уполномоченных по правам ребенка и органов исполнительной власти в сфере управления образованием проведен срез эффективности реализации данных мер социальной поддержки", – говорится в сообщении.

В результате мониторинга выяснилось, что в некоторых школах меню обеда заменяли на меню завтрака. Как уточняется, нарушения взяла на контроль Генпрокуратура.

"В целях устранения нарушений закона прокурорами городов и районов в адрес глав органов местного самоуправления и директоров школ внесено 294 представления, по итогам рассмотрения которых в большинстве случаев меню скорректированы", – добавили в пресс-службе.

По словам Кузнецовой, наблюдение за реализацией поручения президента РФ по обеспечению детей горячим питанием продолжается.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Из данных рекомендаций следует, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам учащихся. Помимо того, образовательным учреждениям рекомендовано максимально разнообразить здоровое питание. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней.

Ко всему прочему, в российских школах должны быть созданы благоприятные условия для приема пищи, в том числе интерьер обеденного зала, столов, освещенность, а также микроклимат.