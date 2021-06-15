Путин потребовал допустить родителей к контролю качества горячего питания в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым потребовал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в российских школах.

"Качество питания – надо допустить в конце концов родителей к контролю за качеством питания", – сказал президент.

Глава государства добавил, что данная возможность должна быть предусмотрена с соблюдением санитарных условий. По его мнению, работу могут организовать родительские комитеты.

Ранее врач и муниципальный депутат Елена Кац предложила расширить школьное меню и позволить родителям контролировать питание учащихся. По мнению специалиста, дети не будут есть то, что им не нравится, и могут перекусывать вредной пищей.