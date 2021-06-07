Роспотребнадзор оценит качество питания школьников в 49 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Оценка качества питания школьников в 2021 году состоится в 49 российских регионах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официальное заявление Роспотребнадзора.

"В 2020 году территория исследования школьного питания включала 24 региона Российской Федерации. В 2021 году планируется расширить охват и провести исследование в 49 регионах", – уточнили специалисты.

По информации Роспотребнадзора, система мониторинга за состоянием и качеством питания населения работает в РФ с 2019 года. За прошедший период школьное питание оценили в 5 083 учебных заведениях.

Лабораторный контроль пищевых продуктов в стране включается в себя изучение 12 групп пищевой продукции с учетом 10–15 показателей качества. Специалисты рассматривают содержание витаминов и микроэлементов, а также учитывают наличие соли, сахара, антибиотиков и иных веществ.

Согласно действующим регламентам, в области безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в РФ контролируется более 7 тысяч санитарно-эпидемиологических показателей. Более 3 тысяч из них были стандартизированы в рамках нормативной базы Евразийского экономического союза.

Ранее врач и муниципальный депутат Елена Кац предложила расширить школьное меню и позволить родителям контролировать питание учащихся. По мнению специалиста, дети не будут есть то, что им не нравится и могут перекусывать вредной пищей.