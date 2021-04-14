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Регионы

15:24

В Кирове директора комбината наказали после отмывания котлет в школе

регионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Директор комбината питания получил представление от прокуратуры после инцидента с отмыванием котлет в столовой школы № 59 в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"В ходе проверки с выходом работника прокуратуры района в школу сведения о нарушении закона подтвердились, установлены факты несоблюдения температурного режима хранения продуктов питания, несоблюдения требований установленных нормативов при организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в сообщении прокуратуры.

До этого в Сети появились кадры, на которых одна из сотрудниц пищеблока мыла котлеты. В подписи к ролику было указано, что котлеты не доели учащиеся первой смены, теперь же их подадут школьникам, которые учатся во вторую смену.

В ходе проведенной проверки удалось установить, что работница действительно отмывала котлеты от остатков гарнира, однако она планировала унести их домой. Женщину обещали наказать, а директора комбината питания, а также заведующую пищеблоком школы № 59 временно отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников в 17 учебных заведениях. Отмечалось, что было зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Предположительно, возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

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